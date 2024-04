Medijs: Ukrainas izlūkdienesti gatavo jaunu uzbrukumu Krimas tiltam

Ukrainas izlūkdienesti prognozējot, ka tiltam būtiskus bojājumus varēs nodarīt jau drīz. "Mēs to izdarīsim 2024. gada pirmajā pusē," teicis viens no avotiem. Viņš norādījis, ka pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs "jau ir sagatavojis visu uzbrukumam nepieciešamo".

Domājams, ka uzbrukumā tiks lietoti droni. "The Guardian" papildina, ka uzbrukums Krimas tiltam ir daļa no plāna, kas paredz samazināt Krievijas ietekmi Melnajā jūrā. To apstiprinājis arī prezidents Volodimirs Zelenskis.