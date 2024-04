VIDEO ⟩ Dziedātāja Diona Liepiņa jaunajā dziesmā publiski atzīstas mīlestībā

"Mēs katrs spējam dot attiecīgi savai enerģijai un raksturam tāpēc it visiem nav iespējams mīlestību mērīt pēc vienas mērauklas, taču, lai viens otru saprastu un izprastu, ir jāsarunājas. Brīdī, kad sākam domāt par to, cik ieguldām attiecībās, ka gribētos varbūt arī no otra saņemt atpakaļ vairāk vai tieši otrādi – rodas sajūta, ka pietiekami nespējam sniegt, ir pašam sevi jāpiebremzē, lai domas nelido ārpus rāmjiem, tā vietā – jāaprunājas ar mīļoto cilvēku, ir jābūt atklātiem, jāspēj uzticēties un runāt par jūtām," pārdomās dalās Diona.