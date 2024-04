Kokzāģētava "Norupe" nonāk "Stiga RM" īpašumā

Saskaņā ar ceturtdien parakstīto līgums pašvaldības uzņēmums pārdevis visu kokzāģētavas biznesu kopumā, nedalot to daļās. Pirkuma summa tikšot precizēta brīdī, kad darījums tiks pilnībā pabeigts, atbilstoši faktiskajai situācijai.

"Rīgas mežu" padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps uzsver, ka pirms vairāk nekā diviem gadiem, kad padome sāka darbu, viens no galvenajiem uzstādījumiem bija uzņēmuma iziešana no apaļkoku pārstrādes biznesa kā to bija norādījušas kontrolējošas institūcijas.