Lielbritānijas premjers pieļauj valsts izstāšanos no Eiropas Cilvēktiesību tiesas

Intervijā laikraksta "The Sun" pārraidei "Never Mind The Ballots" premjers aizstāvēja savu politiku pret nelegālajiem imigrantiem, kas ierodas laivās pāri Lamanšam, kā arī ļāva noprast, ka būtu gatavs pamest ECT, ja šī tiesa bloķēs plānu, kas paredz nelegālos imigrantus sūtīt uz Ruandu.