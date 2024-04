VIDEO ⟩ Par spīti aizliegumam, Latvijas lopkopji no Krievijas un Baltkrievijas var iepirkt dažus produktus

Otrs lopbarības produkts, kura ievešana no Krievijas un Baltkrievijas tomēr Latvijā nav aizliegta, ir biešu mīkstums ar melasi. Pērn to Latvijā no Krievijas ieveda vairāk nekā 25 miljonu eiro vērtībā. Domājams, ka ne viss apjoms Latvijā arī palika. Bietes ar melasi izmanto liellopu un cūku pārtikā.