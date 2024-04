VIDEO ⟩ Latvijas uzņēmums Lietuvas daudzmiljonu gāzes savienojuma projektam piegādājis sastāvdaļas no Krievijas

Vēl pirms GIPL būvniecības sākuma Lietuvā izcēlās skandāls, kad kļuva zināms, ka arī šim objektam cauruļvadu savienojumi pasūtīti no Čeļabinskas. Lietuvas gāzes infrastruktūras uzņēmums "Amber Grid" uzdeva projektā izmantot tikai Eiropas Savienībā ražotas detaļas. Būvnieks krievu detaļu vietā pasūtīja tādas pašas no poļu rūpnīcas "Tasta" un rumāņu "Sara".

Taču dokumentos aprakstītās it kā poļu un rumāņu detaļas vizuāli atšķīrās no tā, ko piegādāja realitātē. Sertifikātos bija mazāk informācijas, nekā vajadzētu būt. Deklarētie izejmateriāli atšķīrās no tiem, kas tika izmantoti poļu fabrikā. Aizdomīgos veidgabalus piegādāja nevis pa taisno no rūpnīcas, bet gan Latvijas uzņēmums "Conti Chemical Company".