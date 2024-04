Paziņoti jauni festivāla "Summer Sound" mākslinieki

Uz galvenās festivāla "Summer Sound" skatuvesuzstāsies dīdžejs Šulcs. Viņš ir atpazīstams ar saviem melodiskajiem un enerģiskajiem "house" mūzikas hitiem, piemēram, "Sugar", "Sun Goes Down", "OK". "Ofenbach" ir franču elektroniskās mūzikas duets, kam raksturīgas rotaļīgas melodijas. Populārākie no viņa hitiem ir, piemēram, "Head Shoulders Knees & Toes", "Katchi", "Love Me Now" un "Wasted Love". Savukārt somu reperis "Käärijä" ar dziesmu "Cha Cha Cha" pārstāvēja Somiju Eirovīzijas dziesmu konkursā.