"Sociālā dzīve? Neesmu dzirdējis." Cilvēki diskutē par laika plānošanu ar pilnas slodzes darbu

Dienu sāku 5:30. Kafija, zāles, pabarot kaķi, saģērbties.

Modinu meitu 6:05. Taisāmies.

6:50 ārā no mājas.

Darbā 7:27

Darbu beidzu 15:30

Un pēc darba vēl daudz laika visam kam.

Atslēga - dzīvojam 5 min attālumā no dārziņa un 30min attālumā no darba. 👌