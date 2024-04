Kariņa avioreisu skandāls: vienai Valsts kancelejas darbiniecei izteikts aizrādījums

Kā vēstīts, VK februārī izplatīja paziņojumu, kurā atzina, ka iepriekš sniegta kļūdaina informācija par trim avioreisiem. VK pārstāvji skaidro, ka nesakritības summās esot radušās, jo divās pozīcijās lidojumi notika gada nogalē, kad no ES Padomes Ģenerālsekretariāta piešķirtie līdzekļi attiecīgā gada laikā jau bija izlietoti, taču finansējuma pārdale starp resoriem vairs nebija iespējama. Līdz ar to daļa lidojumu izmaksu segtas no pamatbudžeta.