Tukumā kravas auto šoferis 3,16 promiļu reibumā izraisa avāriju un pamet notikuma vietu

10.aprīlī plkst.16.39 kāds kravas automašīnas vadītājs Tukumā, vadot spēkratu sakabē ar puspiekabi pa Jelgavas ielu virzienā no Alīnes ielas uz Zemgales ielu, nenoskaidrotu apstākļu dēļ veica nogriešanās manevru, nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļa aizsargbarjerai, bojājot to. Pēc notikušā transportlīdzekļa vadītājs aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot par notikušo Valsts policijai likumā noteiktajā kārtībā.