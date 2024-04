Avoti: Tramps ASV prezidenta amatā uzskatījis, ka Ukrainai jābūt Krievijas sastāvā

Bijusī Trampa padomniece norādīja, ka Tramps teicis, ka "Ukrainai, sevišķi Krimai, jābūt daļai no Krievijas". Hila uzsvēra, ka Tramps "nav spējis aptvert domu, ka Ukraina ir neatkarīga valsts".

Hilas liecības ietvertas ietekmīgā izdevuma "The New York Times" (NYT) reportiera Deivida Sengera grāmatā "Jaunie aukstie kari" (New Cold Wars).