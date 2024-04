Ginekoloģes norāda vienu no iemesliem, kāpēc sievietes mazāk apmeklē medicīnas speciālistus

Patlaban Latvijas sieviešu vidū viens no izplatītākajiem audzējiem ir dzemdes kakla vēzis, ik gadu aptuveni 200 sievietes uzzina šo diagnozi. Turklāt saslimstība un mirstība no šī audzēja joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Ginekoloģes vērš uzmanību, ka dzemdes kakla vēzis var neattīstīties, ja savlaicīgi tiek veiktas profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes kakla vēža skrīnings, kā arī vakcinācija pret vēzi izraisošo cilvēka papilomas vīrusu var nozīmīgi samazināt dzemdes kakla vēža attīstību un nāvju skaitu, taču vairums Latvijas sieviešu šo iespēju neizmanto.