ŅEM VĒRĀ ⟩ Palielināts maksimālais atļautais ātrums Vidzemes šosejas un Ķekavas apvedceļa posmos

Ķekavas apvedceļa posmos no Rīgas robežas līdz Krogsilam un no Rīgas apvedceļa (A5) līdz Ģuģiem maksimālais atļautais ātrums gan aizvien būs 90 km/h.

No 1. maija maksimālo atļauto braukšanas ātrumu līdz 110 km/h plānots palielināt uz Jūrmalas šosejas, bet līdz 100 km/h - Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, Kokneses šosejas (P80) posmā no Ogresgala līdz Koknesei un Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei.