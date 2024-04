Kariņš neesot zinājis, cik izmaksājuši speciālie reisi

Kariņš akcentēja, ka Valsts kontroles ziņojums ir gana juridisks un viņš ne līdz galam visu saprot, taču viens esot skaidrs, ka notikusi kolīzija starp Valsts kanceleju no vienas puses un Valsts kontroli un ģenerālprokuratūru no otras.

Kariņš norādīja, ka laikā, kad izmantoti speciālie reisi, viņš neesot zinājis izmaksas, taču tagad, to noskaidrojot, "paceļas uzacis". Viņš skaidroja, ka kopā ar savu biroju pieņēmis politiskus lēmumus, kādai jābūt premjera ikdienai.

"[Ministru prezidenta biroja bijušais vadītājs] Jānis Patmalnieks (JV) beidzot to ir uzrakstījis, ka viņš strādājis ar pārliecību un bijis arī informēts, ka viss ir likumīgi. Es par to tālāk nedomāju, vai tas ir likumīgi vai nelikumīgi. Ja man pasaka, ka tas ir iespējami, likumīgi un lai par to neuztraucas, tad tā arī ir," sacīja bijušais premjers.