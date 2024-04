Privātās dabas aizsardzības iniciatīvas Eiropā ir dažādas

Kā pozitīvu piemēru var minēt Somiju, kur jau 16 gadus veiksmīgi darbojas brīvprātīgā dabas aizsardzības programma METSO (Forest Biodiversity Programme for Southern Finland METSO). Meža īpašniekiem, kuri piedalās šajā programmā tiek nodrošināti finansiāli stimuli un kompensācijas, atkarībā no meža lieluma, tā ekoloģiskās vērtības, īstenoto saglabāšanas pasākumu veida un konkrētā līguma. Risinājumi brīvprātīgās dabas aizsardzības realizēšanai ir dažādi un atkarīgi no konkrētās valsts specifikas.

Beļģijas piemērs

“Nesen kā pārstāve no Latvijas Meža īpašnieku biedrības piedalījos LIFE ENPLC (European Networks for Private Land Conservation) projekta gala konferencē Briselē, kur bez oficiālas daļas, kas noritēja telpās, bija iespēja dabā iepazīties ar to, ko nozīmē brīvprātīgā meža nodošana sabiedriskai organizācijai, lai to apsaimniekotu atbilstoši dabas aizsardzības interesēm,” saka Magazniece, stāstot tālāk par Beļģijā redzēto.