FOTO ⟩ Senajā Olimpijā iededz Parīzes olimpisko spēļu uguni

Olimpiskā lāpa no Grieķijas mēros ceļu pāri Vidusjūrai līdz Francijai, kur uzsāks savu ceļu, viesojoties arī trīs Francijas aizjūras teritorijās - Atlantijas, Klusajā un Indijas okeānā. Lāpa ierasti ceļo pa dažādām pilsētām un reģioniem, simbolizējot olimpiskās kustības vienotību un saikni visā pasaulē. Olimpiskā lāpa noslēgumā ieradīsies olimpisko spēļu rīkotājpilsētā - Parīzē, kur atklāšanas ceremonijas noslēgumā, 26.jūlijā, tiks iedegtā lielā Olimpiskā lāpa, kura degs visu spēļu laiku un oficiāli iezīmēs spēļu atklāšanu.

Parīzes olimpiskās spēles norisināsies no 26.jūlija līdz 11.augustam. Šīs būs trešās olimpiskās spēles Francijas galvaspilsētā.

Parīzē sporta lielākais forums norisinājās arī 1900.gadā un pirms simts gadiem 1924.gadā. Simts gadu laikā nozīmīgi pieaudzis olimpisko sporta veidu skaits no 17 līdz 45, tāpat kā sportistu skaits no 3089 līdz aptuveni 10 500 un medaļu komplektu skaits no 126 līdz 329.