Lauksaimnieki: Latvijā strauji pieaug zirņu sējplatības

Kooperatīva pārstāvji skaidro, ka pasaulē pieaug pieprasījums pēc alternatīviem olbaltumvielu avotiem, kas var aizvietot dzīvnieku izcelsmes produktus. Līdz ar to viena no pieprasītākajām izejvielām gaļas un piena aizvietotājproduktu ražošanā ir zirņu proteīna izolāts. Tas nozīmē, ka zirņu audzēšanai pieaug nozīme.

Ozols norāda, ka pēdējos gados arvien biežāk lauksaimnieki izvēlas kviešus un rapšus, kā arī sēj tās vienā un tajā pašā laukā biežāk, nekā to paredz augu maiņas labā prakse. Tāpēc augsnē samazinās augu barības vielu daudzums un pieaug augu kaitēkļu un slimību risks, kas būtiski ietekmē arī ražību. Taču zirņi ir tauriņziežu augi un uz to saknēm dzīvo gumiņbaktērijas, kas spēj piesaistīt slāpekli, atzīmē Ozols, piebilstot, ka slāpeklis ir viena no būtiskākajām augiem nepieciešamajām barības vielām. Tādas īpašības rapsim un labības augiem nav. Zirņi bagātina augsni ar slāpekli citiem augiem, tāpēc to iekļaušana augu maiņā var palīdzēt labākam ražīgumam.