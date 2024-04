LPV jautājumā par atbalstu Bražei vēl notiks apspriešana

Deputāts teica, ka šodien arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā par to bija diskusija.

"Mans viedoklis ir skaidrs - mums jābūt kopā ar visām pārējām Eiropas Savienības valstīm. Latvijai nevajag ieviest nekādas īpašas sankcijas pašiem, jo mēs nekontrolējam ārējo robežu," izteicās opozīcijas politiķis. Piemēram, ir pārtikas preces no Krievijas, kas ienāk Polijā un tad Latvijā, un tā ir realitāte, uzsvēra Šlesers. "Pat, ja mēs nolemsim neļaut kādām precēm ienākt Latvijā no Krievijas - ja poļi šīs preces importēs un eksportēs, mēs nevaram to kontrolēt, jo starp Latviju un Poliju nav iekšējās robežas," sacīja LPV līderis.