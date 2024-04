AS varētu atbalstīt Bražes apstiprināšanu ārlietu ministra amatā

Situācijā, kad valsts nevar strādāt bez ārlietu ministra, "Apvienotais saraksts" (AS) uzskata, ka Baiba Braže ir piemērota ārlietu ministra amatam, aģentūrai LETA pēc AS frakcijas tikšanās ar kandidāti 18. aprīlī sacīja AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.