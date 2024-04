"Teorētiski mums nevajadzēja apprecēties." Dāvids Krūmiņš atklāj līdz šim nezināmas detaļas par attiecībām ar Janu Bruk

"Īstenībā stāsts ir daudz sarežģītāks, tādā ziņā, ka mēs pirms kāzām bijām pašķīrušies un mums teorētiski pat nevajadzēja apprecēties. Bija doma, ka mēs teiksim vārdu nē. Es gaidīju, ka viņa to pateiks, bet viņa nepateica, es arī ne." Abi lēma attiecībās iet tālāk.

Par pāra šķiršanos sabiedrība uzzināja no Janas – viņa to pavēstīja "Instagram" ierakstā. Dāvids saka, ka viņi nebija vienojušies, kā par to ziņot publiski. Viņš apgalvo, ka par šķiršanos publiski neziņotu, jo sociālajos tīklos neizrāda divas svētas lietas – ģimeni un attiecības.