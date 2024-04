Par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētā Saeimas deputāta kandidāte Tuhbatovu izsludināta meklēšanā

Tuhbatova 2022.gadā kandidēja vēlēšanās no tolaik Alda Gobzema vadītās partijas "Katram un katrai" saraksta. No Tuhbatovas sniegtajām ziņām par sevi secināms, ka sieviete dzīvo salīdzinoši netālu no Ādažu militārās bāzes.