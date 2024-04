Nils Sakss Konstantinovs atklāj piecas lietas, kas bērnus padara nelaimīgus

Ar kolēģiem veicām pētījumu, kurā ir dati no 15 000 bērniem no visas Latvijas - gandrīz puse no viņiem, 43% saka, ka viņi nejūtas laimīgi. Ikdienā nejūtas labi. Aptuveni 40% no viņiem saka, ka viņi nevar izgulēties. Un liela daļa saka, ka pieceļoties jūtas noguruši un jau nelaimīgi. Aptuveni 37% katru dienu sāp galva vai mugura. Mēs te runājam par maziem bērniem un pusaudžiem. 30% no viņiem katru dienu sastopas ar bailēm, trauksmi vai paniku. Bērni nekad nav jutušies tik slikti."