"Bija jāparaksta dokuments, ka es varu zaudēt balsi." Dārtai Danevičai nesen veikta nopietna operācija

Man jau sen bija nelielas problēmas ar vairogdziedzeri, bet ar to saskaras daudzi. Pirms operācijas pie manis ienāca profesore kopā ar studentiem, viņi man uzdeva savus jautājumus un arī es šo to pajautāju. Gribēju zināt, kas to varēja izraisīt. Galvenais palielināta vairogdziedzera izraisītājs ir stress.