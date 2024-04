SAB: Kadžuļa apgalvojumi tiks izskatīti prokuratūras pārbaudē

SAB jau ceturtdien aģentūrai LETA norādīja, ka birojs no Kadžuļa nav saņēmis oficiālu iesniegumu saistībā ar iespējamu 2014.gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu vai mēģinājumiem to darīt. Šāds iesniegums nav saņemts arī no viņa pārstāvētā uzņēmuma "SOAAR". Par konkrēto tematiku SAB nav saņēmis arī nevienu anonīmu iesniegumu.