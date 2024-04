Iesniegumā norādīts, ka tā autori vēlas sniegt morālu atbalstu cietušajiem, it īpaši – no seksuālās vardarbības cietušajām studentēm, kā arī izgaismot vidi, kurā tas varējis notikt. Un vēl – ar konkrētām liecībām parādīt docētāja Kupča raksturu un darba stilu.

Fragments no vēl citas liecības: "Vai tas ir bijis atrunāts ar akadēmiju un legāli, ka uz šīm teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām pie Māra Kupča vienmēr bijis jāiet uz Biedrības namu vai vēlāk jau Kaļķu ielu, kur senās mūzikas centrs atradies? Jo šī no visa nošķirtā atmosfēra un Māra Kupča ļoti pārākā attieksme vienmēr radīja diskomfortu un galīgi mācīties neiedrošinošu un bieži pat pazemojošu sajūtu."

Divi no iesnieguma autoriem, kuri mācījušies Senās mūzikas katedrā, piekrita atklāti runāt ar "de facto". Viens no viņiem, JVLMA students, arī studējošo pašpārvaldes pārstāvis Jēkabs Bernāts raidījumam "de facto" saka: "Mēs visi esam apmēram piedzīvojuši vienas lietas. Un iesnieguma teksts to ļoti labi parāda - mēs visi esam cietuši no bosinga, mobinga un favorītisma, tas bija tas veids, kā es jūtu, kā mana demokrātiskā balss var dot vēl vienu …