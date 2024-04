Raidījums: Cīņa par vērtīgu klīniku izjauc koalīciju Jelgavas novadā

Šopavasar beidzies termiņš līgumam, kas pirms 20 gadiem Jelgavas novada slimnīcu nodeva privātās rokās ar pašvaldībai neizdevīgiem nosacījumiem. Strīds par to, ko ar klīniku darīt tālāk, izjaukuši domes koalīciju. Savukārt to, kā šāds līgums varēja tapt un kāpēc to nelauza ātrāk, prokuratūra jau trešo reizi uzdevusi izvērtēt KNAB, vēsta raidījums "Nekā personīga".