"Viņš neko nedarīja." Sieviete pastāsta par skinhedu uzbrukumiem viņas nepilngadīgajam dēlam

"Skinhedu subkultūras pārstāvjiem nepatika tas, ka Rīgas centrā atradās persona, kas sevi pietur pie panku subkultūras pārstāvjiem un kuram uz to brīdi bija garajos melnajos zābakos dzeltenas šņores, kas pēc panku subkultūras ideoloģijas nozīmē to, ka šī persona ir pret nacismu. Līdz ar to skinhedu kultūras pārstāvjiem tas nepatika, un viņš piedraudēja šim vīrietim, pielietoja attiecībā pret viņu vardarbību. Tas viss tika uzfilmēts un tika nopublicēts sociālajos tīklos," norāda Valsts policijas Kriminālpolicijas pārvaldes inspektore Linda Mocebekere.