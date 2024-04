Izlietu ūdeni nesasmelsi. Maija lielais horoskops visām Zodiaka zīmēm

Daudz smaidu, daudz labu vārdu un optimistisks noskaņojums. It īpaši tajās dienās, kad saulīte silda. Būsi savā elementā un ar pozitīvismu iedvesmosi citus, kā arī ievirzīsi svarīgus jautājumus sev vēlamā gultnē. Vai ļoti gribas strādāt? Nez’ vai. Vairāk sirds ilgojas brīvības sajūtu un piedzīvojumus. Ja iespējams, paņem atvaļinājumu vai vismaz garākas brīvdienas. Jaunu enerģijas lādiņu sniegs neliels ceļojums vai tālāks pārgājiens. Pēc tam jau pie darbiem ķersies ar jaunām idejām, un tieši tās visi no tevis gaida. Ja nākas risināt attiecību jautājumus, tad svarīgi no sirds izrunāties.