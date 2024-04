Vaira Vīķe-Freiberga: Man ir kauns par Latvijas neizmantotajām ES iespējām

Vaira Vīķe-Freiberga norādīja, ka vairākos rādītājos Latvija atpaliek no kaimiņvalstīm.

"Man kauns par to. Es nezinu, kā citi cilvēki par to jūtas, bet man par to ir kauns. Es strādāju, lai Latvija nebūtu tādā pozīcijā. Astoņus gadus darīju, ko mācēju vai ko varēju. Man šķiet, bija rezultāti. Bet es saspringu. Es strādāju ļoti smagi. Ja nākamās paaudzes ņem dzīvi vieglāk un domā, ka nav jāsaspringst, tad tie ir tie rezultāti," noteica eksprezidente.