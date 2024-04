1941.gadā dzimušais vīrietis apsūdzēts par to, ka viņš laikā no 2018.gada augusta līdz 2022.gada aprīlim nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni veica seksuāla rakstura darbības ar piecām meitenēm vecumā no septiņiem līdz 16 gadiem pret viņu gribu, izmantojot uzticību un četros gadījumos bezpalīdzības stāvokli.