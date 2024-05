Veselības ministrs: Neatkāpsimies no solījuma rudenī samazināt recepšu zāļu cenu par 15-20%

LETA jau rakstīja, ka VM jaunais zāļu cenu samazināšanas modelis sagatavots, analizējot Lietuvas, Igaunijas un Somijas farmācijas jomas regulējumu. Tas paredz atteikties no esošās sistēmas, kurā pieļaujamais procentuālais lieltirgotavu un aptieku piecenojums ir atkarīgs no zāļu ražotāja noteiktās cenas, tā vietā ieviešot vienu fiksētu uzcenojumu visām kompensējamajām zālēm un recepšu zālēm par iepakojumu neatkarīgi no cenas, kā arī maksu par farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu.