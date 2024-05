Veselības ministrijas parlamentārajam sekretāram pieder akcijas 4208 eiro apmērā

Saskaņā ar deklarāciju, Uršuļskim pieder AS "DelfinGroup" 150 akcijas 185,25 eiro vērtībā, AS "SAF Tehnika" 75 akcijas 495 eiro vērtībā un AS "Virši-A" 100 akcijas 417 eiro vērtībā. Tāpat parlamentārajam sekretāram pieder dažādu Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu akcijas kopumā 3111 eiro vērtībā.