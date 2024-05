VIDEO Eksperts norāda uz vienu būtisku iemeslu, kāpēc lidmašīnas avārijas nosēšanās pie Ādažiem beidzās veiksmīgi

Vaicāts par zaudējumiem, Ignatovičs atbildēja, ka pagaidām tie vēl nav aprēķināti, to plānots darīt vēlāk. Skolai esot otra tāda pati lidmašīna, ar kuru var lidot, līdz ar to kādu laiku nāksies izmantot to, un tā nebūšot liela problēma. Šobrīd ir sākusies vasaras sezona, kas esot arī lidojumu sezona, rezultātā šai lidmašīnai būs lielāka slodze.