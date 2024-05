Žagars tiek pie 16 punktiem "Wolves" uzvarā pār "Žalgiris" komandu

Žagars savā rezultatīvākajā mačā pēc atgriešanās no traumas izdziedēšanas spēlēja 16 minūtes un 47 sekundes, realizēja vienu no trīs divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un visus piecus soda metienus, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+7) un tika pie 16 efektivitātes koeficienta punktiem.