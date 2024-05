Alkohola iegādes vecuma palielināšanu varētu rosināt neattiecināt uz alu, sidru un vīnu

Kā aģentūrai LETA skaidroja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS), atsevišķi koalīcijas un, iespējams, arī opozīcijas deputāti uz trešo lasījumu varētu rosināt tomēr nepalielināt no 18 uz 20 gadiem vecumu, no kura atļaut alus , sidra un vīna iegādi.

Bērziņš pats šādu priekšlikumu nevirzīs un norāda, ka šāds izņēmums attiecībā uz dzērieniem ar mazāku alkohola daudzumu nesaskan ar Saeimā nesen pieņemto cigarešu aprites regulējumu, ka visus tabakas produktus no 2025.gada būs ļauts iegādāties tikai no 20 gadu vecuma.

Kā ziņots, ar grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā paredzēts veikt arī citas izmaiņas, tajā skaitā, ieviešot jaunus alkohola tirdzniecības laika ierobežojumus -, ka no pirmdienas līdz sestdienai to varēs tirgot no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās no plkst.10 līdz 18.