Bijušā Itālijas premjera Berluskoni līdzgaitnieks stāsta par Putina pastrādātajām nežēlībām medībās

"Putins ierosināja doties medībās. Kad mēs gājām pa sniegu, viņš ieraudzīja divas stirnas. Nošāvis abas, viņš ar gandarījumu paskatījās uz mani un teica: "Šodien es jums piedāvāšu lielisku maltīti." Turēdams rokā nazi, viņš devās lejup pa nogāzi, lai pietuvotos dzīvniekiem. Tad viņš no viena no tiem izņēma sirdi. Kāds vīrietis no viņa svītas izvilka koka paplāti, pasniedza to man un uzlika uz tās asiņojošas gaļas gabalu. Es izvēmos," teicis Berluskoni.