VIDEO "Metta" pārtrauc septiņu neuzvarētu spēļu sēriju un svin uzvaru

32. minūtē mājiniekus ar spēcīgu sitienu no soda laukuma vidus vadībā izvirzīja Giorgi Kucija, bet 49. minūtē bumba mājinieku vārtos ielidoja no liepājnieku aizsarga Normunda Uldriķa, kurš uz vārtu līnijas centās glābt komandu no vārtu zaudējuma pēc Moameta Koreas sitiena.

Otrajā puslaikā vairāk bīstamu momentu bija pie "Liepājas" vārtiem. Pēc Markusa Ivulāna sitiena no soda laukuma vārtsargs Vladislavs Lazarevs bumbu aizskāra un kāds no liepājniekiem ar galvu to atsita no vārtu līnijas.