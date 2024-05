Pirmais jaunā "Pasažieru vilciens" elektrovilciena "Vivi" reiss no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uz "Dubultiem" Jūrmalā.

AS "Pasažieru vilciens" (PV) no Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" patlaban ir saņēmis 22 no paredzētajiem 32 jaunajiem elektrovilcieniem, aģentūrai LETA vēsta PV pārstāvji.