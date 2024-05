Seksuālās orientācijas dēļ Ganā vajāts vīrieties tiesas ceļā izcīna patvērumu Latvijā

Nepiekrītot pārvaldes lēmumam, vīrietis vērsās ar pieteikumu tiesā. Tiesai viņš argumentēja, ka Ganā tiek pārkāptas homoseksuālo personu tiesības, ko apliecinot šīs valsts informācijas avotos atrodamā informācija. Viņam Ganā neesot bijušas iespējas vēsties varas iestādēs pēc palīdzības, jo tās esot korumpētas. Tiesas skatījumā, PMLP situāciju Ganā izvērtējusi formāli un virspusēji, nepārbaudot lietas faktiskos apstākļus. Pārvalde bijusi informēta par to, ka par homoseksuālām attiecībām Ganā draud cietumsods, taču šis apstāklis netika ņemts vērā, pieņemot lēmumu pieteicēja lietā.

Tiesa, izvērtējot lietas materiālus, secinājusi, ka neesot objektīva pamata apšaubīt pieteicēja patvēruma lietas izskatīšanas gaitā sniegtās informācijas patiesumu. Tiesa pieteicēja stāstu par to, ka no Ganas viņš bijis spiests izbraukt, jo jutās vajāts viņa seksuālās orientācijas dēļ, uzskatīja par "konsekventu un līdz ar to arī ticamu".