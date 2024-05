Bulgārijas prezidents piedalījies nesankcionētā prokrieviskā gājienā

"Šeit atkal būs padomju armijas piemineklis, un atbildība būs jāuzņemas visiem tiem, kas mēģināja to apgānīt, sagriezt, iznīcināt. Ar visiem likumīgajiem līdzekļiem mēs piespiedīsim viņus to atjaunot, novietot atpakaļ uz postamenta, no kura viņi to nelikumīgi, pret Bulgārijas tautas gribu noņēma," paziņoja prokrieviskā politiķe Maja Manolova.