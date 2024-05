VIDEO "Varbūt Eirovīzija mazliet jāsalabo." Eirovīzijas uzvarētāji Nemo par uzvaru konkursā

Māksliniekiem konkursā līdzi bija nebināru personu kopienas karogs. Preses konferencē kāds žurnālists Nemo pastāstīja, ka apsardze no arēnas izvedusi fanus, kam bijis tāds pats karogs un likusi no tā atbrīvoties.

Nemo pauda neizpratni par dzirdēto, norādot, ka tas ir "neticami". "Man vajadzēja slepus ienest savu karogu, jo Eirovīzijas organizatori to aizliedza. Bet es to tāpat izdarīju un ceru, ka tas izdevās arī citiem," teica mākslinieki.

Jau ziņots, ka otrajā vietā konkursā ierindojās Horvātija ar 547 punktiem (210 no žūrijas, bet 337 no skatītājiem), bet trešajā vietā Ukraina ar 453 punktiem (146 no žūrijas, bet 307 no skatītājiem).