VIDEO EP deputāti saņem 29 000 eiro palīgu algošanai. Kā šo summu tērē Latvijas eiroparlamentārieši?

Tikmēr Ždanokai Briselē ir divas palīdzes, savukārt Latvijā – veseli 12 palīgi. Vairums no viņiem ir LKS aktīvisti, kas piedalās arī dažādās Ždanokas performancēs, piemēram, pārģērbjoties par spiegiem, tā mēģinot par joku padarīt atklātībā nākušo Eiropas Parlamenta deputātes e-pastu saraksti ar Krievijas specdienestu pārstāvjiem.

Ždanoka medijiem iepriekš atteicās skaidrot, kā izvēlējusies palīgus un kādi ir viņu darba pienākumi. To stāstīt negrib arī viena no šīm palīdzēm, Rīgas domniece Inna Djeri, kura pērn par šo amatu saņēma apmēram 1300 eiro mēnesī. Djeri, kas šoreiz pati ir Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta līdere, interviju "De Facto" atteica, paziņojot, ka Ždanokas partijas vēlētāji labi zinot, ko darot deputātes komanda, tāpēc medijos to skaidrot neesot nekādas vajadzības.