"Aiz priekškara": Vientuļa veca tanka pavadītā Putina inaugurācija

Propagandiste Margarita Simonjana klāstīja, ka Putins Krieviju ir izglābis no pagājušā gadsimta 90.gadu haosa un nabadzības. Tolaik Krievija esot ar pēdējiem spēkiem balansējusi virs bezdibeņa un tikai Putins to ir atkal padarījis par normālu valsti. Simonjanas ieskatā Putins esot izbeidzis Čečenijas karu, padarot to par Krievijas draugu un sabiedroto. Par to liecinot Čečenijas līdera Ramzana Kadirova dalība Putina inaugurācijas pasākumā.