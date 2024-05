VIDEO "Dumjš jautājums!" CSDD teorijas jautājums mulsina topošos autovadītājus

Atbilžu varianti: mežā ceļa apstākļi var būtiski atšķirties no klajumā esošajiem; ziemā koki ir trausli un var gāzties uz brauktuves; no meža var izskriet apmaldījušies mājdzīvnieki; mežā var pūst spēcīgs virpuļojošs sānvējš.

Testā drīkst izvēlēties tikai vienu no piedāvātajiem variantiem. Topošais autovadītājs saka, ka ikviens no minētajiem variantiem var potenciāli apdraudēt ceļa drošību.

CSDD pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters komentē: "Jāpievērš liela uzmanība jautājumam, katram vārdam tajā. Ja tas ir video jautājums, video jānoskatās līdz beigām. Uzmanīgi jāizlasa visi atbilžu varianti. Konkrētajā jautājumā pareizā atbilde: mežā ceļa apstākļi var būtiski atšķirties no klajumā esošajiem. Video redzams, ka ceļš meža masīvā ir apledojis. Tāpat jautājumā vaicā tieši par lielāko drošības risku konkrētajā situācijā, kas acīmredzami ir apledojums. Savukārt šaubīties par to, ka visi piedāvātie varianti ir pareizi, var likt vienā no variantiem sacītais par mājdzīvniekiem. Pastāv niecīga iespēja, ka no meža izskries mājdzīvnieks."