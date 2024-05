Rēzeknes novadā pedagogi saņems naudas balvas 50 un 60 gadu jubilejā

Varēs saņemt arī naudas balvu saistībā ar pedagogam svarīgu notikumu vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu. Pedagoga 50 un 60 gadu dzīves jubilejā naudas balvu aprēķina 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja pašvaldības institūcijā nepārtraukti nostrādāti no viena līdz trīs gadiem. Ja nostrādāti no trim līdz desmit gadiem, tad pabalsts ir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.