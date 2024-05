Medijs: NATO gatavojas sūtīt karavīrus uz Ukrainu

Ietekmīgais izdevums "The New York Times" ziņojis, ka NATO dalībvalstis apsver sūtīt karavīrus, lai apmācītu Ukrainas aizstāvjus un kvalitatīvi sagatavotu Ukrainas karavīrus jauniem Krievijas uzbrukumiem, vēta Ukrainas medijs "The Kyiv Independent".