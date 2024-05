Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam pamatīgi ceļ telpu nomas maksu, vēsta raidījums

Jaunas nomas cenas nosūtītas arī citiem muzejiem un to filiālēm - gan no Rīgas pašvaldības, gan no VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ). Piemēram, Rakstniecības un mūzikas muzejam par ēku Mārstaļu ielā 6 VNĪ nomas rēķinu palielina par 4500 eiro mēnesī.