"Stratcom": Rietumi kļūdaini interpretējuši Krievijas mediju stratēģiju

Atsaucoties uz institūta pētniecības direktora vietnieces Valentīnas Komļevas skaidrojumu, "Stratcom" raksta, ka ""komunikācijas režīms" ir normu, noteikumu, principu, tradīciju, struktūru un dalībnieku sistēma, kas regulē komunikācijas mijiedarbību starp valdību, medijiem un sabiedrību". Atšķirībā no Rietumu modeļiem, kas parasti aplūko plašsaziņas līdzekļu kontroli diapazonā no brīviem līdz kontrolētiem medijiem, Krievijas modelī ir iekļautas dažādas kontrolējamības un institucionalizācijas pakāpes, kas ir atkarīgas no atbilstības "komunikācijas režīmam".