"Tagad, kad Rīgas dome ir parakstījusi šo sadarbības protokolu jeb līgumu ar "Eagle Hills" uzņēmumu par vairāk nekā trīs miljardu investīcijām, tad, protams, parādās jautājums, ka ir svarīgi, lai investīcijas tiktu abpusēji aizstāvētas. (..) Esmu runājis gan Ārlietu ministrijā, esmu runājis arī ar premjeru, esmu runājis ar prezidentu, minējis šo jautājumu, un es saprotu, ka tas jautājums ir procesā, bet, kad tas tiks parakstīts, to es nevaru jums atbildēt," saka Šlesers.

Latvijas uzņēmējiem šāds līgums nav īpaši aktuāls – lai gan ar AAE notiek ekonomiskā sadarbība, investēts tur tikpat kā nav. Arī no AAE puses Latvijā līdz šim būtisku investīciju nav bijis.

Ārlietu ministrija uzsver, ka pēdējos gados Eiropas Savienībā un Latvijā ir mainījusies attieksme pret investīciju aizsardzības līgumiem, tostarp – pret privātajām šķīrējtiesām, un tas arī ietekmē sarunu gaitu. Eiropas Savienības dalībvalstis savstarpēji jau ir pilnībā atteikušās no investora un valsts strīdu izšķiršanas privātās, konkrēta strīda izšķiršanai veidotās (ad hoc) šķīrējtiesās.

"Sarunas ir gājušas vairākus gadus - ne visai aktīvi. Šobrīd viņas arī neko aktīvi nevirzās, tas ir atkarīgs no divām pusēm. No Emirātu puses, no mūsu puses. Tie viedokļi, kas tur ir – man tā šķiet tāda rutīna. Tādi līgumi ir jāsaskaņo arī ar Eiropas Komisiju. Eiropas Komisijai ir jāiepazīstas un jādod atļauja. Tādā procesā mēs vispār neesam tikuši. Skaidrs ir tas, ka tuvojās Arābu Emirātu ārlietu ministra, ekonomikas ministra vizīte 22.ajā [maijā]. Šīs vizītes ietvaros līgums nebūs gatavs kaut kādas parakstīšanas stadijā," saka ārlietu ministre Baiba Braže.