ŅEM VĒRĀ Turpinoties remontdarbiem Slokas ielā, ieviestas izmaiņas vairāku autobusu maršrutos

Rīgā, turpinoties remontdarbiem Slokas ielā, posmā no Jūrmalas gatves līdz Baldones ielai, no 21. maija ieviestas izmaiņas 30., 37., 41. un 54. autobusa maršrutā kustības virzienā no Daugavgrīvas, Imantas un Voleriem, Aģentūru LETA informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".